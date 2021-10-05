Son Yaz’ın Akgün’ü Alperen Duymaz gizlice evlendi huzuru buldu! İşte Alperen Duymaz’ın merak edilen öğretmen eşi

Alperen Duymaz, Kübra Kelkit'le ani bir kararla evlenmişti. Alperen Duymaz ile Kübra Kelkit'in ani evlilik kararının gerekçesi ortaya sonradan çıktı. Ankara'da öğretmenlik yapan Kelkit, Duymaz ile birlikte yaşayabilmek için İstanbul'a tayin olmak istediği iddia edildi. Son Yaz dizisinde Akgün karakteriyle kalpleri kazanan Alperen Duymaz'ın öğretmen eşi merake diliyor. İşte başta Alperen Duymaz olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.