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Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Canan karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle daha önce aynı pğrojede olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

14.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 14.05.2021 12:06
Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Daha önce verdiği bir röportajda dizilerin daha çok erkek karakterler üzerine şekillendiğinden yakınan ünlü oyuncunun sevgilisi merak konusu oldu.

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Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

Ünlü oyuncunun, bir Başkadır dizisinin yönetmeni ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte başta Funda Eryiğit olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

ÖZGÜR OZAN

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...