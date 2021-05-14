Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! O da çok ünlü bir isim üstelik aynı projede bile yer aldılar...

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Canan karakteri ile Son Yaz dizisinde sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Funda Eryiğit, oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle daha önce aynı pğrojede olduğu ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

14.05.2021 12:06 - Son Güncelleme: 14.05.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





