Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Son Yaz dizisinde Canan karakterine can veren ünlü oyuncu Funda Eryiğit, bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Açıklamalarında dizilerin daha çok erkek karakterler üzerine şekillendiğinden yakınan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Eryiğit'in oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle Bir Başkadır dizisinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

30.04.2021 23:01 - Son Güncelleme: 30.04.2021 23:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





