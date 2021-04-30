RAMAZAN İMSAKİYE
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Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Son Yaz dizisinde Canan karakterine can veren ünlü oyuncu Funda Eryiğit, bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Açıklamalarında dizilerin daha çok erkek karakterler üzerine şekillendiğinden yakınan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Eryiğit'in oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulan konular arasına girdi. İnternet kullanıcıları, ünlü oyuncunun sevgilisini merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle Bir Başkadır dizisinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

30.04.2021 23:01 - Son Güncelleme: 30.04.2021 23:01
Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Funda Eryiğit bir dergiye verdiği röportajla gündeme geldi. Eryiğit söz konusu röportajda dizilerin daha çok erkek karakterler üzerine şekillendiğinden yakındı.

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Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Kadın karakterler, erkek karakterlerin hikayelerine bağlı, edilgen bir konumda. Bugün kadınların da etkinliğinin olduğu hikayeler görmeye başladık fakat daha az"

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Açıklamalarının ardından sosyal medyada gündem olan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Eryiğit'in sevgilisi ise şaşkınlık yarattı.

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

Ünlü oyuncunun, bir Başkadır dizisinin yönetmeni ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte başta Funda Eryiğit olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şoke oldu meğer o da ünlüymüş

ÖZGÜR OZAN