Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı… Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz'da Canan karakterine can veren Funda Eryiğit'in, finale sayılı günler kala diziye veda edeceği iddia edildi. İddiaların ardından gündem olan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Eryiğit'in sevgilisini duyanlar ise şaştı kaldı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle Bir Başkadır dizisinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

31.05.2021 18:43 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





