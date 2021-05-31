Vav TV İzle

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Son Yaz dizisinin Canan'ı Funda Eryiğit'in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı… Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ile paylaştığı Son Yaz'da Canan karakterine can veren Funda Eryiğit'in, finale sayılı günler kala diziye veda edeceği iddia edildi. İddiaların ardından gündem olan oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Eryiğit'in sevgilisini duyanlar ise şaştı kaldı. Funda Eryiğit'in sevgilisiyle Bir Başkadır dizisinde birlikte çalıştığı ortaya çıktı. İşte ünlü oyuncu Funda Eryiğit'in sevgilisi…

31.05.2021 18:43 - Son Güncelleme: 31.05.2021 18:43
Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Funda Eryiğit, finale sayılı günler kala Son Yaz dizisinden ayrılacağı iddialarıyla gündeme geldi. İddiaların ardından sosyal medyada gündem olan oyuncunun özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Funda Eryiğit'in sevgilisini duyanlar ise şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

Ünlü oyuncunun, bir Başkadır dizisinin yönetmeni ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İşte başta Funda Eryiğit olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

ALİNA BOZ

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

ALİNA BOZ VE SEVGİLİSİ MİTHAT CAN ÖZER

Son Yaz dizisinin Canan’ı Funda Eryiğit’in sevgilisi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı meğer kendisinden de ünlüymüş

SERDAR ÖZER