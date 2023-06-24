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Haberler Magazin Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok "Allah şaşırtmasın" Kısmetse Olur'la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok "Allah şaşırtmasın" Kısmetse Olur'la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

Ekranlardan bir süredir uzak olan sunucu Seda Akgül Instagram'da son pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce pek çok programında sunuculuğunu üstlenen Seda Akgül sonrasında elini eteğini her şeyden çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Akgül son haliyle herkesi şaşırttı. Son haliyle şoke eden Seda Akgül bir üzerine rap şarkı söyledi. İşte detaylar...

24.06.2023 17:15 - Son Güncelleme: 24.06.2023 17:22
Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok Allah şaşırtmasın Kısmetse Olur’la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

Kısmetse Olur'un eski sunucusu Seda Akgül bir süredir ekranlarda yer almıyordu.

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Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok Allah şaşırtmasın Kısmetse Olur’la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

İzmir'de yaşayan 51 yaşındaki ünlü isim bu kez söylediği rap şarkıyla gündemde.

Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok Allah şaşırtmasın Kısmetse Olur’la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

Akgül'ün değişimi sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İşte başta Seda Akgül olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok Allah şaşırtmasın Kısmetse Olur’la bir döneme damga vuran Seda Akgül...

ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

Zeynep Tokuş

Son haliyle şoke eden Seda Akgül rap söyledi gören şok Allah şaşırtmasın Kısmetse Olur’la bir döneme damga vuran Seda Akgül...
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