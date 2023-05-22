Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

'İşte Benim Stilim'in sivri dilli Ayşenur'u şimdilerde bambaşka biri haline büründü. Bir zamanlar fenomen olan yarışma programıyla tanınan Ayşenur Balcı, son haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Geçmişte yaptıklarını bir hata olarak gören ve modellik konusunda daha fazla gelişim göstereceğini dile getiren Ayşenur Balcı, değişimiyle adeta şaşkınlık yaratıyor. İşte merak edilen son hali...