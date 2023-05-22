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Haberler Magazin Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

Moda programı İşte Benim Stilim'in unutulmaz yarışmacılarından biri olan Ayşenur Balcı, estetik operasyonlar geçirdikten sonra kendini tamamen yeniden şekillendirdi. Yarışmadaki çıkışı ve sonrasında yapılan değişikliklerle adından söz ettiren Ayşenur Balcı, merak edilen eski ve yeni halini sergiliyor. Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim programında sıra dışı tarzı, cesur kombinleri ve kendine özgü kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Yarışmada sergilediği iddialı görünümler ve tarzıyla moda dünyasında fark yaratmıştı. Ancak sonrasında yaptığı estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti ve kendini tamamen yeniden şekillendirdi.

takvim.com.tr
22.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:00
Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

'İşte Benim Stilim'in sivri dilli Ayşenur'u şimdilerde bambaşka biri haline büründü. Bir zamanlar fenomen olan yarışma programıyla tanınan Ayşenur Balcı, son haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Geçmişte yaptıklarını bir hata olarak gören ve modellik konusunda daha fazla gelişim göstereceğini dile getiren Ayşenur Balcı, değişimiyle adeta şaşkınlık yaratıyor. İşte merak edilen son hali...

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Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.

Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

BAKIMI İÇİN HARCADI

Yarışmayı birincilikle bitiren ve büyük ödülün sahibi olan 27 yaşındaki Balcı, kazandığı paranın neredeyse tamamını bakımı için harcadı.

Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

Balcı, son yıllarda fotomodelliğe ağırlık verdi.

Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim’in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Instagram sayfasında sık sık fotoğraf paylaşan Balcı, imajını da değiştirdi.

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