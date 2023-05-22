Son haliyle herkesin ağzını açık bıraktı! Çene, diş, kaş, burun... İşte Benim Stilim'in popüler ismi Ayşenur Balcı estetikle bambaşka biri oldu!
Moda programı İşte Benim Stilim'in unutulmaz yarışmacılarından biri olan Ayşenur Balcı, estetik operasyonlar geçirdikten sonra kendini tamamen yeniden şekillendirdi. Yarışmadaki çıkışı ve sonrasında yapılan değişikliklerle adından söz ettiren Ayşenur Balcı, merak edilen eski ve yeni halini sergiliyor. Ayşenur Balcı, İşte Benim Stilim programında sıra dışı tarzı, cesur kombinleri ve kendine özgü kişiliğiyle izleyicilerin dikkatini çekmişti. Yarışmada sergilediği iddialı görünümler ve tarzıyla moda dünyasında fark yaratmıştı. Ancak sonrasında yaptığı estetik operasyonlarla dikkatleri üzerine çekti ve kendini tamamen yeniden şekillendirdi.
22.05.2023 08:59 - Son Güncelleme: 22.05.2023 09:00
'İşte Benim Stilim'in sivri dilli Ayşenur'u şimdilerde bambaşka biri haline büründü. Bir zamanlar fenomen olan yarışma programıyla tanınan Ayşenur Balcı, son haliyle herkesin dikkatini çekiyor. Geçmişte yaptıklarını bir hata olarak gören ve modellik konusunda daha fazla gelişim göstereceğini dile getiren Ayşenur Balcı, değişimiyle adeta şaşkınlık yaratıyor. İşte merak edilen son hali...
Bir döneme damga vuran "İşte Benim Stilim" yarışmasındaki kostümleri kadar sivri çıkışları ile de tanınan Ayşenur Balcı son zamanlarda yaşadığı değişim ile dikkat çekiyor.