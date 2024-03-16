Son halini görenin ağzı açık kaldı! İlk yorum Seda Sayan'dan... Faik Öztürk'ün biricik aşkı Safiye Soyman'ın filtresi olay oldu!

Safiye Soyman yine alay konusu oldu! Türk müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Safiye Soyman, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Faik Öztürk ile yaşadığı renkli ve sevgi dolu ilişkiyle sıkça magazin gündemine gelen 63 yaşındaki sanatçı, bu kez Instagram'da abartılı filtre kullanımıyla dikkat çekti ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Soyman'ın paylaşımı, takipçileri tarafından hem sevgi hem de mizahi yorumlarla karşılandı. Özellikle ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın yapmış olduğu esprili yorum, bu eğlenceli anın daha da konuşulmasına neden oldu.
Safiye Soyman'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Safiye Soyman Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü şarkıcı, daha önce de yakın arkadaşı Seda Sayan ile yan yana olduğu bir kareye uyguladığı efekt ile gündem olmuştu. Sayan'a ve kendi yüzüne bebeksi bir görünüm kazandıran Safiye Soyman, bu fotoğrafıta, "Birisi çocukluk, alttaki genç kızlık halimiz (şimdiki) benim Barbie'mle..." ifadelerini kullanmıştı.