Son halini görenin ağzı açık kaldı! İlk yorum Seda Sayan'dan... Faik Öztürk'ün biricik aşkı Safiye Soyman'ın filtresi olay oldu!

Safiye Soyman yine alay konusu oldu! Türk müzik dünyasının deneyimli isimlerinden Safiye Soyman, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Faik Öztürk ile yaşadığı renkli ve sevgi dolu ilişkiyle sıkça magazin gündemine gelen 63 yaşındaki sanatçı, bu kez Instagram'da abartılı filtre kullanımıyla dikkat çekti ve sosyal medyanın gündemine oturdu. Soyman'ın paylaşımı, takipçileri tarafından hem sevgi hem de mizahi yorumlarla karşılandı. Özellikle ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan'ın yapmış olduğu esprili yorum, bu eğlenceli anın daha da konuşulmasına neden oldu.