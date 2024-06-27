Son hali olay olmuştu! İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'dan estetik açıklaması

1983 yılında "Günah" filminin çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna, bu büyük aşkın ardından 18 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Çiftin oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdikten sonra, Derya Tuna ilk kez babaanne olmanın sevincini yaşadı ve bu olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimz günlerde Derya Tuna'nın genç görünmek amacıyla estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilmişti. Tuna bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...