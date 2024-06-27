Son hali olay olmuştu! İşte İbrahim Tatlıses'in oğlunun annesi Derya Tuna'dan estetik açıklaması

1983 yılında "Günah" filminin çekimleri sırasında İbrahim Tatlıses ile tanışan Derya Tuna, bu büyük aşkın ardından 18 yıllık evliliklerini noktalamıştı. Çiftin oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdikten sonra, Derya Tuna ilk kez babaanne olmanın sevincini yaşadı ve bu olay magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimz günlerde Derya Tuna'nın genç görünmek amacıyla estetik operasyonlar geçirdiği iddia edilmişti. Tuna bu iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...
Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses, 1983'te aşk yaşamaya başlamış, 18 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırmaya karar vermişti. İkilinin şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 2021'de Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.
OPERASYON GEÇİRDİ
Ünlü türkücü ile ilişkisinden dünyaya gelen oğlu İdo'nun ikiz bebeklerinin doğmasıyla babaanne olma sevincini yaşayan 59 yaşındaki ünlü isim, geçtiğimiz günlerde genç görünmek için ameliyatsız yüz gerdirme operasyonu geçirmişti.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle zaman zaman vakit geçiren Derya Tuna, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi.