Son hali ile görenleri şoke etti! Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Adeta farklı biri oldu

Son hali ile görenleri şoke etti! Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk kimdir? Adeta farklı biri oldu. Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topluyor. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz dolduruyor. Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında, Eskişehir'de dünyaya geldi. Türk dizi ve tiyatro oyuncusu olan Bucu Özberk, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Güzel oyuncunun hayranları özel hayatını merak ederken Burcu Özberk'in estetiksiz hali görenleri şok etti. İşte Burcu Özberk ve birçok ünlü ismin estetiksiz halleri...

20.01.2020 09:40 - Son Güncelleme: 20.01.2020 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





