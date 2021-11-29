SON DAKİKA: Zerrin Özer’in son sağlık durumu nasıl menajeri açıkladı! İşte hastaneye kaldırılan Zerrin Özer’in son görüntüsü...

MENAJERİ KONUŞTU

Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk'ten yalanlama geldi. Şentürk,"15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma'nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi" diye açıklama yaptı.