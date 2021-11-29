SON DAKİKA: Zerrin Özer'in son sağlık durumu nasıl menajeri açıkladı! İşte hastaneye kaldırılan Zerrin Özer'in son görüntüsü...
Zerrin Özer'in son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. Ünlü sanatçının menajerinden ilk açıklama geldi. Hastaneye kaldırılan Zerrin Özer'in son görüntüsü de ortaya çıktı. Sevimli dostu Hurma'yı kaybettikten sonra bir hayli zor zamanlar geçiren şarkıcı Zerrin Özer, 'intihar etti' haberleriyle gündeme geldi. Önceki akşam kaldırıldığı hastanede görüntülenen Özer'in menajeri, konuyla ilgili bakın ne dedi.
29.11.2021 12:00
- Son Güncelleme: 29.11.2021 12:17
ZERRİN ÖZER'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
İntihar ettiği iddiasıyla gündeme gelen Zerrin Özer'in menajerinden ilk açıklama geldi! Hayvan sevgisiyle tanınan Zerrin Özer, geçtiğimiz hafta Hurma isimli köpeğinin ölümüyle yıkılmıştı. Özer, acı haberi sosyal medyadan duyurmuştu.
MENAJERİ KONUŞTU
Ünlü sanatçının, 10-15 tane ilaç içip, intihar ettiği bu nedenle hastanelik olduğu iddialarına menajeri Haluk Şentürk'ten yalanlama geldi. Şentürk,"15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeği Hurma'nın ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu. İntihar söz konusu değil. Sağlık durumu iyi" diye açıklama yaptı.