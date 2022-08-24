SON DAKİKA: Yeşilçam’ın kötü adamlarından biri daha hayatını kaybetti! Yoğun bakıma kaldırılmıştı, Ali Güney’in ölüm nedeni...

ALİ GÜNEY KİMDİR?

1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir'de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney'in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu.