SON DAKİKA: Yeşilçam'ın kötü adamlarından biri daha hayatını kaybetti! Yoğun bakıma kaldırılmıştı, Ali Güney'in ölüm nedeni...
Son dakika haberi... Yeşilçam'ın kötü adamlarından Ali Güney hayatını kaybetti! Dün yoğun bakıma kaldırılmıştı ünlü oyuncu... Üzen haber bugün geldi. Yeşilçam'da kötü adam karakterleri ile tanınan Ali Güney 66 yaşında hayatını kaybetti. Ali Güney'in ölüm nedeni sevenleri tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'da kötü adam karakterleri ile tanınan Ali Güney'in vefat ettiğini duyurdu.
Akay, "Yeşilçam filmlerinde hep kötü rollerde görmeye alışık olduğumuz Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Ali Güney, uzun süredir KOAH hastasıydı ve üç gün önce nefes darlığı nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Ancak durumu ağırlaşan ve solunum cihazına bağlanan usta oyuncumuzun tedavisine, uyutularak devam ediliyordu. Dün yoğun bakıma kaldırıldığını
duyurduğum değerli oyuncumuzu, maalesef bugün sabaha karşı kaybettik" dedi.
ALİ GÜNEY KİMDİR?
1 Ocak 1956 yılında Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Ali Güney, 9 yaşında İzmir'e gitti ve bu yolculuk onun hayata karşı en önemli yolculuğu oldu. İzmir'de simit satan, fabrikalarda çalışan ve nakliyat işi bile yapan Güney, Yılmaz Güney'in bakışları ve ses tonundan çok etkilenerek sinemaya âşık oldu.
1972 yılında fotoroman senaristliği yapan Güney, 1973 yılında da sinemaya adım attı. 1977 yılında ise yapımcılığa soyunan Güney, kısa sürede İstanbul Yeşilçam'da ün yaptı. Yönetmen Remzi Aydın Jöntürk tarafından sinemaya kazandırılan Ali Güney, daha sonra yönetmen Natuk Baytan ile tanıştı ve 20 filmde birden rol aldı.