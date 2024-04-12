SON DAKİKA: Yeşilçam yıldızı Nuri Alço’nun sağlık durumunda yeni gelişme! Hastane odasındaki son görüntüsü ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço'nun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu. Ünlü oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı. Alço'nun hastane odasındaki son görüntüsü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde süren oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.
Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti. tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde süren oyuncunun sağlık durumunda yeni gelişme yaşandı.