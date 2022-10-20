SON DAKİKA: Wanda Nara’nın yeni sevgilisiyle yatakta görüntüsü ortaya çıktı! Galatasaraylı Mauro Icardi’ye ihanet etmişti o anlar olay!

ICARDİ, ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

Arjantinli yıldız, İstanbul'a beraber geldiği Wanda Nara ile yaşadıkları problemler nedeniyle boşanma kararı almıştı. Nara, Icardi'yi terk ederek Arjantin'e gitmiş ve hayatını burada sürdürmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Icardi de yönetimden aldığı özel izinle eşiyle görüşmek için Arjantin'e uçmuştu. Burada son kez görüşen çift, ayrılık kararını tamamen almış ve bağlarını koparmışlardı.