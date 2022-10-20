SON DAKİKA: Wanda Nara'nın yeni sevgilisiyle yatakta görüntüsü ortaya çıktı! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet etmişti o anlar olay!
Son dakika... Wanda Nara'nın yeni sevgilisiyle yatakta görüntüsü olay! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet etmişti şimdi dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edildi. Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrıldıklarını, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim." ifadeleriyle açıklamıştı. Nara'nın ünlü rapçiden hamile olduğu iddiası da gündemde yerini koruyor. İşte detaylar...
Wanda Nara'nın yeni sevgilisiyle yatakta görüntüsü ortaya çıktı! Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet etmişti, o anlar olay!
Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ve son gün Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içerisinde oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmişti.
ICARDİ, ARJANTİN'E GİTMİŞTİ
Arjantinli yıldız, İstanbul'a beraber geldiği Wanda Nara ile yaşadıkları problemler nedeniyle boşanma kararı almıştı. Nara, Icardi'yi terk ederek Arjantin'e gitmiş ve hayatını burada sürdürmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Icardi de yönetimden aldığı özel izinle eşiyle görüşmek için Arjantin'e uçmuştu. Burada son kez görüşen çift, ayrılık kararını tamamen almış ve bağlarını koparmışlardı.
Bu yaşananların ardından Wanda Nara'nın sevgilisinin olduğu ve henüz boşanmamışken yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu haberler, bugün çıkan duyuruyla birlikte doğrulandı.
L-GANTE'NİN KLİBİNDE OYNADI
Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı.