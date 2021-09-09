Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...
Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. İşte Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğününden ilk görüntüler...
09.09.2021 21:07
- Son Güncelleme: 09.09.2021 21:22
Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.
Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti.