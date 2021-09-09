Vav TV İzle
Haberler Magazin Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti. Öte yandan ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. İşte Vildan Atasever ile Mehmet Erdem'in düğününden ilk görüntüler...

09.09.2021 21:07 - Son Güncelleme: 09.09.2021 21:22
Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Uzun süredir birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Mehmet Erdem, geçen hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayarak "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz" demişti.

Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.

Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüleri ise sosyal medyaya düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti.

Son dakika: Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi! İşte düğünden ilk görüntüler...

Öte yandan ünlü çifte tebrik mesajları yağdı. Sosyal medya kullanıcılar, "Allah ayırmasın", "Çok yakışmışlar, Allah mutlu etsin" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA