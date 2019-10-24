Son dakika: Tarkan'ın kuzeni firar etti!

Mahkeme hakimlerinin de firar haberine şaşırdığını ifade eden Çelik , "2017 tarihinde biz Esenyurt'ta bir market açtık. Bu iş yerinde daha önce cinayet olmuş, bizim de haberimiz yok.



Biz marketi açtıktan 15 gün sonra geliyorlar, teyzemin oğluna ateş edip öldürüyorlar ve benzin döküp içeriyi yakıp gidiyorlar. Polis 6 ay takip sonrası bunları yakalıyor.



Biri Servet Tevetoğlu. Cezaevine giriyorlar sonra içeride bir kişi kalıyor o da Servet Tevetoğlu. Onu da geçen duruşmada 250 bin TL kefaretle tahliye ettiler. Başka suçtan açık cezaevine aldılar oradan da firar ettirip yurtdışına kaçırdılar.



Buradan Cumhurbaşkanına, adalet bakanına sesleniyorum. Hakim ve savcılar hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum para gücüyle bir insan cezaevinden çıkarılmaz. Dünkü mahkemede firar ettiği ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.