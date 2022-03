SON DAKİKA: Seray Sever’den kahreden haber! İkiz bebek bekliyordu ölüm haberiyle yıkıldı sosyal medyadan duyurdu

BABASI İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

27 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Sever, hastanede tedavi gören babası için takipçilerinden dua istemişti. Sever, paylaşımında "Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla" demişti.