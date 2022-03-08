SON DAKİKA: Seray Sever'den kahreden haber! İkiz bebek bekliyordu ölüm haberiyle yıkıldı sosyal medyadan duyurdu
Seray Sever'den kahreden haber geldi. Son dakika haberine göre ikiz bebek bekleyen Seray, ölüm haberiyle yıkıldı. Anne olmak için gün sayan Seray Sever, 27 Şubat'ta 49. yaş gününü kutladı ancak Sever'in kutlaması buruk geçti. Ev haliyle pastasını üfleyen Seray Sever babasının entübe edildiğini duyurmuş, sevenleri ise dualarla ünlü isme destek olmuştu. Acı haber geldi. Bir süredir koronavirüs sebebiyle entübe edilen Tamer Sever hayatını kaybetti! Seray Sever sosyal medya hesabından babasıyla pozunu paylaştı, yürekleri sızlattı.
SERAY SEVER'İ YIKAN ÖLÜM HABERİ!
İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den kahreden haber geldi. Ünlü oyuncu haberi sosyal medya hesabından paylaştı...
İkiz bebek bekleyen oyuncu ve sunucu Seray Sever'in geçtiğimiz hafta sevenlerinden dua istediği 74 yaşındaki babası Tamer Sever, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan babası Eral Tamer Sever, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sever, durumun ağırlaşması üzerine Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi gören Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
BODRUM'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Sever'in ölümü Seray Sever ve sanatçı dostları başta olmak üzere komşularını yasa boğdu. Ünlü sanatçı Seray Sever, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda babası ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Eral Tamer Sever'in cenazesinin yarın, Ortakent Mahallesi'nde bulunan Kerem Aydınlar Camii'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Bodrum'da defnedileceği öğrenildi.
BABASI İÇİN SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ
27 Şubat'ta sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seray Sever, hastanede tedavi gören babası için takipçilerinden dua istemişti. Sever, paylaşımında "Tüm dualarım şu an hastanede entübe olarak sağlık mücadelesi veren Canım babamın eskisinden de sağlıklı olarak aramıza dönmesi ve 74 yaşında heyecanla beklediği torun sevgisini yaşaması için. Rabbim sen her şeye kadirsin. Ol dersin olur. Lütfunla, kolaylıkla, sağlıkla, hayırlısıyla bebeklerimizi kucağımıza almayı nasip et. Canım babamı bize ve torunlarına bağışla" demişti.