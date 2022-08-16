Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı! Ece Erken dinlemeye dayanamadı! “Öldürme niyetim olsa...”

Görüşmek istememin amacı bana küfür edip etmediğini sormaktı. Kendisine sorduğumda 'Ben söylemediysem de sana karşı söyledim derim' dedi. Kendisi alkollü gibiydi. Daha sonra Şafak bana 'Kadir sen benim mekânıma gelip hesap mı soruyorsun. Buradan gidin' dedi ve küfretti. Üstüme doğru yürüdü. O an bir kargaşa oldu. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Sonra sol tarafımdan birisi 'Yapma abi' diye bağırdı. Ben bir el daha yere doğru ateş ettim. Biri bana ateş edebilir mi diye sağımı solumu kontrol ediyordum. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Şafak'ı öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim. İsteseydim yere değil, üstüne ateş ederdim. Bana seni öldürteceğim de demişti. Bizim düşüncemizde olmayan insanlar, bizi tehdit etikleri için ben silah taşıyordum. Ruhsatlı silaha başvurdum reddedilince ruhsatsız silah temin ettim, bu silah 4,5 senedir bende"