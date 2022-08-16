Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı! Ece Erken dinlemeye dayanamadı! “Öldürme niyetim olsa...”
Beşikteş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Bakırköy'de ortaklığını yaptığı balıkçı restoranında vurularak öldürülmüştü. Bugün görülmeye başlanan davada; 10 tutuklu sanıktan 9'u dinlendi. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren sanık Kadir Yasak, "Bana ve aileme küfür ediyordu, olay bu yüzden yaşandı. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Bir el daha yere doğru ateş ettim. Öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim" dedi. İşte detaylar...
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ilk duruşması Bakırköy 12'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 10'u tutuklu 20 sanık katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da duruşmada hazır bulundu.
"BEN YERE DOĞRU ATEŞ ETTİM"
Şafak Mahmutyazcıoğlu'na ateş eden tutuklu sanık Kadir Yasak savunmasında, öldürmek kastıyla ateş etmediğini ileri sürdü. Yasak şunları söyledi: "Bizim aramızda yaşananların iddianamede geçen daire satışı ile ilgisi yoktur. Şafak Mahmutyazcıoğlu, bana ve aileme küfürler ediyordu. Görüştüğümüzde benimle 'Bundan sonra Suphi'den kim para isterse, onun anasını sinkaf ederim' şeklinde konuştu. Bu görüşme sonrasında da Şafak Mahmutyazıcıoğlu benim arkamdan küfürler ediyormuş. Olay günü balıkçılar çarşısının önünde Şafak'ı gördüm. Serkan ve Seccad alışveriş yapacaklardı ama ben 'Şafakla bir görüşeyim' dedim. Daha sonra onlar da geldi.
Görüşmek istememin amacı bana küfür edip etmediğini sormaktı. Kendisine sorduğumda 'Ben söylemediysem de sana karşı söyledim derim' dedi. Kendisi alkollü gibiydi. Daha sonra Şafak bana 'Kadir sen benim mekânıma gelip hesap mı soruyorsun. Buradan gidin' dedi ve küfretti. Üstüme doğru yürüdü. O an bir kargaşa oldu. Ben yere doğru ateş ettim, Şafak yere düştü. Sonra sol tarafımdan birisi 'Yapma abi' diye bağırdı. Ben bir el daha yere doğru ateş ettim. Biri bana ateş edebilir mi diye sağımı solumu kontrol ediyordum. Daha sonra olay yerinden ayrıldık. Şafak'ı öldürmek istesem direk gidip kafasına ateş ederdim. İsteseydim yere değil, üstüne ateş ederdim. Bana seni öldürteceğim de demişti. Bizim düşüncemizde olmayan insanlar, bizi tehdit etikleri için ben silah taşıyordum. Ruhsatlı silaha başvurdum reddedilince ruhsatsız silah temin ettim, bu silah 4,5 senedir bende"
ECE ERKEN FENALAŞTI
Sanık Kadir Yasak'ın ifadesi sırasında Ece Erken fenalaşarak yere düştü. Kısa süre sonra kendisine gelen Erken, gözyaşları içinde duruşma salonundan dışarı çıkartıldı.
"PİŞMANIM"
Savunmasına devam eden Kadir Yasak, "Şafak Mahmutyazıcıoğlu, bana küfrettiği için bu olaylar oldu. Ruhsatsız silahım benim her zaman üzerimdedir. Ben 'Bir daha benim arkamdan konuşma' diye yere ateş ettim. Olay anında onun vurulduğunu bile anlamadım. Benim suratıma karşı küfürler etti. Böyle olmasını istemezdim, pişmanım" dedi.