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SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika haberi ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'deki Alkent Villaları'nda buluşup koronavirüs partisi yapan ünlüler arasında yer alan oyuncu Ayşegül Çınar'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı.

takvim.com.tr
07.03.2021 14:45 - Son Güncelleme: 07.03.2021 15:02
SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika haberi haberi ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'dan geldi. Çınar'ın da içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı.

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SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski arkadaşının araca attığı iddia edildi. Polisin çok yönlü soruşturması sürüyor.

SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

BİR MEKANDA EĞLENDİ VE DÖNÜŞTE YAKALANDI

İstanbul'da dün gece yaşanan olay iddiaya göre şöyle yaşandı. Ünlü dizi oyuncusu Ayşegül Çınar arkadaşlarıyla Beylikdüzü'nde bir mekanda bir süre eğlendi. Ardından dönüş yolunda polis çevirmesinde takıldılar.

SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski erkek arkadaşının da araca bırakmış olabileceği iddia edildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çok yönlü çalışması devam ediyor. Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı.

SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Devletin aldığı önlemleri umursamayanlar, 'korona' partilerine utanmadan devam etti. Geçtiğimiz günlerde sözde fenomenlerden oluşan grup, Büyükçekmece Alkent'te dün gece bir skandala imza attı. 'Sokağa çıkma kısıtlamasının' olduğu saatlerde bazı kendini bilmezler eğlencedeydi.

SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Kendini bilmez 30 kişilik grup, villada buluşup, sabaha kadar parti yaptı. Gündüz saatlerinde DJ eşliğinde eğlenen grup, ne maske taktı, ne mesafe kuralını. Akşam saatlerinde villanın içinde partiye devam eden grubun eğlencesi şoke etti.

SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

Çalgıcılar eşliğinde canlı müzik dinleyen kendini bilmezler, şarkıcı Ekin Uzunlar'ın söylediği şarkılarla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Partiye katılan fenomenler arasında Kaan Orkun ve Ayşegül Çınar da vardı.

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