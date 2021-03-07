SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı
Son dakika haberi ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece'deki Alkent Villaları'nda buluşup koronavirüs partisi yapan ünlüler arasında yer alan oyuncu Ayşegül Çınar'ın içerisinde bulunduğu araçta bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayşegül Çınar ve beraberindeki arkadaşları gözaltına alındı.
07.03.2021 14:45
- Son Güncelleme: 07.03.2021 15:02
GÖZALTINA ALINDI
Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski erkek arkadaşının da araca bırakmış olabileceği iddia edildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çok yönlü çalışması devam ediyor. Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı.