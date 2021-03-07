SON DAKİKA: Oyuncu Ayşegül Çınar gözaltında! Koronavirüs partilerinden çıkmayan Ayşegül Çınar uyuşturucuyla yakalandı

GÖZALTINA ALINDI

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis Ayşegül Çınar ve arkadaşlarını gözaltına aldı. Polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ederken, uyuşturucu maddeyi Çınar'ın eski erkek arkadaşının da araca bırakmış olabileceği iddia edildi. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çok yönlü çalışması devam ediyor. Ayşegül Çınar Yasak Elma dizisinde Lila karakterini canlandırmıştı.