SON DAKİKA: Orhan Gencebay hakkındaki ‘öldü’ iddiası kahretti! Beklenen ilk açıklama geldi! “Şimdi Sevim Emre ile konuştum...”
Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi. Cumhuriyetin 100. yılına armağanı "Canım Türkiye'm" parçasıyla da beğeni toplayan Gencebay, son olarak kahreden bir iddiayla gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Orhan Gencebay'ın vefat ettiğini iddia etti. Bunun üzerine "Orhan Gencebay öldü mü?" sorusunun yanıtı aratıldı. Konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada iddia yalanlanırken Orhan Gencebay da sessizliğini bozu. İşte detaylar...
17.05.2023 00:28 - Son Güncelleme: 17.05.2023 00:59
1966'da TRT İstanbul Radyosu sınavlarına giren ve iftiharla kazanan Orhan Gencebay, Türk Müziğine unutulmaz eserler kazandırdı.
Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver ve daha nicesiyle gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, kariyerinin yanı sıra vatan sevgisiyle de sık sık adından söz ettirdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Orhan Gencebay'ın öldüğünü iddia ederek akılalmaz yorumlarda bulundu.
Sevda Türküsev ise sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla Sevim Emre ile konuştuğunu ve Orhan Gencebay'la ilgili haberlerin asılsız olduğunu söyledi.