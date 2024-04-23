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SON DAKİKA: Nuri Alço'dan sevindiren haber! "Terk etmedi sevdan beni" deyip duyurdu! 17 gün sonra ilk kare...

Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan ve kalp pili takılan Yeşilçam efsanesi Nuri Alço'dan beklenen haber geldi. Yeşilçam yıldızı taburcu oldu. Ünlü oyuncunun eşi Burçu Alço ise Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notuyla ünlü oyuncunun bir karesini yayınladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 13:01 Güncelleme 23 Nisan 2024, 13:07
SON DAKİKA: Nuri Alço’dan sevindiren haber! Terk etmedi sevdan beni deyip duyurdu! 17 gün sonra ilk kare... 1

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Nuri Alço Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

SON DAKİKA: Nuri Alço’dan sevindiren haber! Terk etmedi sevdan beni deyip duyurdu! 17 gün sonra ilk kare... 2

Beyin damarında pıhtı atan Nuri Alço'nun taburcu edileceğini açıklanmıştı. Ancak ünlü oyuncunun sağlık durumunda beklenmedik bir gelişme yaşanmıştı.

SON DAKİKA: Nuri Alço’dan sevindiren haber! Terk etmedi sevdan beni deyip duyurdu! 17 gün sonra ilk kare... 3

Şehir Hastanesi'nde tedavi görüp, Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilen Türk sinemasının usta oyuncularından Nuri Alço'nun kalbine pil takılmıştı.

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