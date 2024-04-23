SON DAKİKA: Nuri Alço'dan sevindiren haber! "Terk etmedi sevdan beni" deyip duyurdu! 17 gün sonra ilk kare...

Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan ve kalp pili takılan Yeşilçam efsanesi Nuri Alço'dan beklenen haber geldi. Yeşilçam yıldızı taburcu oldu. Ünlü oyuncunun eşi Burçu Alço ise Terk etmedi sevdan beni... 17 gün sonra şükürler olsun" notuyla ünlü oyuncunun bir karesini yayınladı. İşte detaylar...