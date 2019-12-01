Son dakika: Necati Şaşmaz'dan belgeli yanıt! Eşi Nagehan Şaşmaz skandal iddialarda bulunmuştu

NECATİ ŞAŞMAZ CEPHESİNDEN O İDDİALARA AÇIKLAMA

Bugün bir takım magazin gazeteleri ve sosyal medya hesaplarında müvekkil hakkında gerçeğe aykırı olarak yapılan haberler ve paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; haber içeriklerinde geçen "hileli evlilik sebebiyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması" ile ilgili olarak müvekkile ulaşmış bir tebligat olmadığı gibi suç duyurusu ile ilgili bir bilgimiz de bulunmamaktadır.

Müvekkilimiz hakkında yapılan tek suç duyurusu, Nagehan Şaşmaz'ın "Ağır kusurlu" olduğunu gösteren WhatsApp mesajlarının, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulmuş olması sebebiyle müvekkil hakkında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" şikayeti ile yapmış olduğu suç duyurusudur.

Bu noktada önemle altını çizmek istediğimiz husus Nagehan Şaşmaz taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararlarını delmek için kendince çeşitli hileli davranışlarda bulunarak Cuma günü verdiği dilekçeleri hafta sonu haber yaptırmak için basına servis etmesidir.

Söz konusu suç duyurusu doğru ise suç duyurusunun henüz yetkili Anadolu Cumhuriyet Savcısı'na dahi ulaşmadan, dilekçenin Çağlayan Adliyesi'ndeki adliye muhabirine ulaştırılmış olması her şeyi kanıtlamaktadır.