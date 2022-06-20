SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: "Şinasi Yüzbaşıoğlu..."
Müge Anlı evleniyor! Son dakika haberini ünlü televizyoncu Atv canlı yayınında duyurdu. Müstakbel damadın adını canlı yayında açıklayan Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor! Müge Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu...
20.06.2022 10:29 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:19
MÜGE ANLI ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE EVLENİYOR!
Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı.
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."