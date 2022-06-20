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SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: "Şinasi Yüzbaşıoğlu..."

Müge Anlı evleniyor! Son dakika haberini ünlü televizyoncu Atv canlı yayınında duyurdu. Müstakbel damadın adını canlı yayında açıklayan Müge Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleniyor! Müge Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu. İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu...

20.06.2022 10:29 - Son Güncelleme: 20.06.2022 11:19
SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu...

MÜGE ANLI ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE EVLENİYOR!

Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı.

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SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu...

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında evleneceğini açıkladı.

Anlı'nın "Evlenmeye karar verdim" dediği anlarda stüdyoda dakikalarca alkışlandı. Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu sosyal medyada merak konusu oldu.

SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu...

MÜGE ANLI EVLENECEĞİNİ AÇIKLADI!

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:

SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu...

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!"

SON DAKİKA: Müge Anlı evleniyor! Müstakbel damadın adını canlı yayında açıkladı: Şinasi Yüzbaşıoğlu...

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."

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