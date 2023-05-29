SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı! Adliyeye el ele geldiler herkes şaşkına döndü! 27 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı! Adliyeye el ele geldiler herkes şaşkına döndü! Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan'ın 27 yıllık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesi'nde görüldü. Beykoz 1. Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya el ele gelen çift, gazetecilerin boşanma davanıza el ele geldiniz sorusu üzerine Arzum Onan, "Arkadaşlar çok hassas bir konu" dedi. 27 yıllık evlilik 10 dakikada bitti o anlar kameralara işte böyle yansıdı.
29.05.2023 15:13 - Son Güncelleme: 29.05.2023 15:37
27 YILLIK EVLİLİK 10 DAKİKADA BİTTİ
Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı! Adliyeye el ele geldiler herkes şaşkına döndü!
"HASSAS BİR KONU, BURADA KONUŞULUR MU?"
Adliyeye girerken görüntülenen çiftten Arzum Onan, sorular üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle konuşulur mu ya?" derken Aslantuğ da sadece kolay gelsin dedi. İkili, adliyeye de el ele girdi.