SON DAKİKA: Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan boşandı! Adliyeye el ele geldiler herkes şaşkına döndü! 27 yıllık evlilik 10 dakikada bitti

"HASSAS BİR KONU, BURADA KONUŞULUR MU?"

Adliyeye girerken görüntülenen çiftten Arzum Onan, sorular üzerine "Arkadaşlar çok hassas bir konu. Böyle konuşulur mu ya?" derken Aslantuğ da sadece kolay gelsin dedi. İkili, adliyeye de el ele girdi.