SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay'ın taciz davasında tanıklar dinlendi ifşa mesajları olay olmuştu: "Gel koynumda yat diye ben yazdım"
Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay'ın taciz davasında tanıklar dinlendi. Son dakika haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından ünlü sunucunun yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraflar katılmazken tanık olarak dinlenen Mehmet Ali Erbil'in ağabeyi "Ece kardeşimi eve çağırdı" açıklamasında bulunurken, asistan bakın neler anlattı. İşte detaylar...
"GEL KOYNUMDA YAT DİYE BEN YAZDIM"
İfşa mesajları olay olmuştu... Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay'ın taciz davasında tanıklar dinlendi.
Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına başlandı.
TARAFLAR DURUŞMAYA GELMEDİ
İstanbul 67 Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Mehmet Erbil ve müşteki Ece Ronay katılmazken taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık avukatı, Mehmet Ali Erbil'in sabah geçirdiği rahatsızlıktan ötürü duruşmaya katılamadığını belirtti.
AĞABEYİNDEN ÜNLÜ SUNUCUYA UYARI
Duruşmada tanık olarak dinlenen ünlü sunucunun ağabeyi Mustafa Erbil, kardeşinin ve Ece Ronay'ın tam hatırlayamadığı bir tarihteki konuşmalarına denk geldiğini söyleyerek "Mehmet Ali, Ece Ronay'dan bir davet almıştı. Kendisine yanına neyle gideceğini sordum. 'Orası çok uzak şoförle git, tek gitme' dedim. Karşı taraf tek gelmesini istemiş fakat ben kardeşime tek gitmemesi gerektiğini söyledim" diyerek konuyla ilgili başka bilgisinin olmadığını aktardı.