SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'inden kahreden haber! İsmail İncekara vefat etti haberi ünlü oyuncu duyurdu: "İçimize ateş düştü"
Son dakika... Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'inden kahreden haber! İsmail İncekara hayatını kaybetti acı haberi ünlü oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. 2003 yılında izleyici karşısına çıkan ve 4 sene süren Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Oktay Kaynarca, Özgü Namal gibi isimlerin yer aldığı dizide İplikçi Nedim karakterine hayat veren İsmail İncekara bu sabah vefat etti. Peki Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i neden öldü?
07.10.2022 09:07 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:13
"İÇİMİZE ATEŞ DÜŞTÜ"
Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'inden kahreden haber! İsmail İncekara vefat etti haberi ünlü oyuncu duyurdu.
Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Yahudi asıllı bir tefeciyi canlandıran İsmail İncekara'nın hayatını kaybettiği bilgisi sevenlerini hüzne boğdu.
İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?
1950 doğumlu usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı İsmail İncekara Bursa'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk yılları Kanlıca ve Sakarya'da geçmiştir. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak Lise eğitimini tamamlamış ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür.