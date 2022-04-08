RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir annesi Solmaz Candemir'e veda etti. 9. kattan düşerek hayatını kaybeden Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı. Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.

08.04.2022 15:03 - Son Güncelleme: 08.04.2022 15:15
SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’den annesi Solmaz Candemir’e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e acı veda!

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SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’den annesi Solmaz Candemir’e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

ÜNLÜ İSİMLER YALNIZ BIRAKMADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi.

SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’den annesi Solmaz Candemir’e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.

SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’den annesi Solmaz Candemir’e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir’den annesi Solmaz Candemir’e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı

Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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