SON DAKİKA: Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda! Ferhat Göçer ile Mert Fırat da yalnız bırakmadı
Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir annesi Solmaz Candemir'e veda etti. 9. kattan düşerek hayatını kaybeden Solmaz Candemir (81) son yolculuğuna uğurlandı. Candemir'in cenaze namazı bugün Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Galip Paşa Camii'nde cuma namazına müteakip kılındı. Cenazede Koray Candemir'i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.
08.04.2022 15:03 - Son Güncelleme: 08.04.2022 15:15
İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü.
Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.