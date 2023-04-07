RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Bağırsağından 11 santim alınan Şenlendirici'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada yapılan açıklamaya ünlü ismin partneri Sibel Can ise kayıtsız kalamadı. İşte Hüsnü Şenlendirici'nin son sağlık durumu...

takvim.com.tr
07.04.2023 21:17 - Son Güncelleme: 07.04.2023 21:56
SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

Hakan Altun ve Sibel Can ile Şarkılar Bizi Söyler programının sunuculuğunu üstlenen Hüsnü Şenlendirici, geçen günlerde kötü bir haberle gündeme gelmişti.

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SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

Ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandığı öğrenilmişti. Ameliyata giren Şenlendirici'nin bağırsağından 11 santim alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarılmıştı.

SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

İLK PAYLAŞIM!
Şenlendirici'nin sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü isim, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla son durumuyla ilgili bilgi verdi.

SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

Hüsnü Şenlendirici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili, dostlarım, arkadaşlarım, sevenlerim...

SON DAKİKA: Kansere yakalanan Hüsnü Şenlendirici cephesinde yeni gelişme! O açıklamaya Sibel Can tepkisiz kalmadı! İşte sağlık durumu...

Geçen hafta yaptırdığım rutin kontroller sonrasında doktorlarımın tavsiyesi ile bir operasyon geçirdim. Sağlık durumum gayet iyi, kontrol amaçlı birkaç gün daha hastanede olacağım.

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