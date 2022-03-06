SON DAKİKA: Kadir İnanır cephesinden üzen haber! Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti
Son dakika haberi Kadir İnanır'dan cephesinden geldi. Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. 72 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın ablası Zinnet İsmailoğlu, dün hayatını kaybetti.
KADİR İNANIR CEPHESİNDEN ÜZEN HABER!
Soner Arıca'nın teyzesi Kadir İnanır'ın da ablası olan Zinnet İsmailoğlu hayatını kaybetti. İsmailoğlu, bugün İstanbul Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
"ÖNCE BARIŞI SAĞLAYACAĞIZ"
Geçtiğimiz kasım ayında beyin kanaması geçiren ve gördüğü uzun tedavinin ardından sağlığına kavuşan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Bir mekânda arkadaşlarıyla buluşup çay içen oyuncu, sağlığıyla ilgili sorulara "Gayet iyiyim, hiçbir problem yok" yanıtını verdi. Sanatçı, gündeme ilişkin sorular üzerine de barış çağrısı yaptı: "Önce barışı sağlayacağız. İçeride, dışarıda büyük barışı yakalamamız lazım. Büyük barışı sağlarsak, her şey iyi olur. Elbirliğiyle herkesin katkı sunması lazım. Herkesin düşüncesi farklı olabilir, bunları tartışırız ama kavga etmeden, birbirimizi kırmadan."