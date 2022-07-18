İbrahim Tatlıses'in kaza sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı! Aracıyla şarampole uçtu: İşte sağlık durumu | Soruşturma başlatıldı
Son dakika: İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kaygan zemin nedeniyle aracı kontrolden çıktı ve öndeki otomobile çarpıp şarampole yuvarlandı. İbrahim Tatlıses'in geçirdiği kazadan görüntüler geldi. Araç içinde sıkışan Tatlıses, "Beni buradan çıkarın" dedi. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama eski eşi Ayşegül Yıldız'dan geldi. İbrahim Tatlıses'in yaptığı kaza sonrası olay yerine ilk olarak oğulları İdo ve Ahmet koştu. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi. Başkan Erdoğan kaza geçiren Tatlıses'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İbrahim Tatlıses'in de yaralandığı Bodrum'daki trafik kazası ile ilgili Bodrum Başsavcılığı harekete geçti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İBRAHİM TATLISES'TEN KÖTÜ HABER!
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halinde iken Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı.
Kızıyla birlikte olduğu iddia edilmişti... Bodrum'da trafik kazası geçirdi işte kazadan ilk görüntüler!
İBRAHİM TATLISES KAZA GEÇİRDİ | VİDEO
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştığı öğrenildi. Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi.
Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
İşte İbrahim Tatlıses'in kaza yerinden ilk görüntüler | Video
İbrahim Tatlıses kaza sonrası kaldırıldığı hastanede türkü söyledi.
Tatlıses kaza sonrası türkü söyledi