SON DAKİKA: Haluk Bilginer'in son sağlık durumu hakkında yeni bilgi! Sahnede fenalaşarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı
SON DAKİKA: Baba, Ezel, Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu "Kundakçı" oyunu esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oyunu izlemeye giden seyirciler, yaşadıkları şoku ve korkuyu sosyal medyada dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Gözümüzün önünde sahnede yığıldı" sözleri ise dikkat çekti. Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili peş peşe yeni bilgiler geliyor. İşte detaylar...
14.05.2023 11:30 - Son Güncelleme: 14.05.2023 11:30
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu "Kundakçı" oyunu esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kundakçı oyunu esnasında Haluk Bilginer fenalaştı, yere yığıldı. Doktor müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılıyor. İnşallah iyidir" ifadelerini kullandı.
Bilginer'in ambulansa alındığı anlara ait görüntüler de sosyal medyada yer aldı.
Haluk Bilginer sahnede fenalaştı! "Gözümüzün önünde sahnede yığıldı..."