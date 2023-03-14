SON DAKİKA: Haluk Bilginer sahnede fenalaştı! Apar topar hastaneye kaldırıldı! “Gözümüzün önünde sahnede yığıldı...”
SON DAKİKA: Baba, Ezel, Tatlı Hayat gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu "Kundakçı" oyunu esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Oyunu izlemeye giden seyirciler, yaşadıkları şoku ve korkuyu sosyal medyada dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Gözümüzün önünde sahnede yığıldı" sözleri ise dikkat çekti. Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili bilgi de geldi. İşte Haluk Bilginer'in sağlık durumu...
14.03.2023 00:03 - Son Güncelleme: 14.03.2023 00:15
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den kötü haber geldi. Ünlü oyuncu "Kundakçı" oyunu esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kundakçı oyunu esnasında Haluk Bilginer fenalaştı, yere yığıldı. Doktor müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılıyor. İnşallah iyidir" ifadelerini kullandı.