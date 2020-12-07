SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...
Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan son dakika haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz ekim ayında hastaneye kaldırılan ve son haliyle yürek sızlatan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığını ve organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu. İşte Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu...
Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.
"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"
47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle; "Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."