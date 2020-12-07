SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle; "Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."