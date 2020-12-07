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SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

Arabesk müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Taşıyan son dakika haberi ile gündeme geldi. Geçtiğimiz ekim ayında hastaneye kaldırılan ve son haliyle yürek sızlatan Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay, Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan'ın hastaneye kaldırıldığını ve organ nakline ihtiyacı olduğunu duyurdu. İşte Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumu...

07.12.2020 17:34 - Son Güncelleme: 07.12.2020 18:52
SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti. Karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları olan sanatçının, organ nakline ihtiyacı olduğuna dair haberler sonrası Sağlık Bakanlığı devreye girmişti.

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SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından "Sevgili dostlarımız, değerli sanatçımız Hakan Taşıyan bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle ağır durumdadır. Organ nakline ihtiyacı vardır. Kendisini tekrar aramızda görmek için destek lazım desteklerinizi bekliyoruz" açıklaması yayınlanmıştı.

SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

Bu mesaj sonrası Hakan Taşıyan'ın 30 yıllık arkadaşı, yaptığı açıklamada, "Klip çekimimiz vardı. Bir gün önce, ayağının ağrıdığını söyledi, ancak klip çekimini zor da olsa tamamlayabildik. Bu olaydan önce de yüzü, vücudu şişiyordu, 'hızlı bir şekilde kilo alıyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

IŞIN KARACA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Şarkıcı Işın Karaca ise ertesi gün sosyal medya hesabından Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olmadığını duyurmuştu.

SON DAKİKA: Hakan Taşıyan yeniden hastaneye kaldırıldı, bu kez durumu kritik! B rh+ ve 0 rh+ kan...

"ORGAN NAKLİNE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"
47 yaşındaki Taşıyan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı Onur Akay'ın açıklaması şöyle; "Değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce organ nakline ihtiyacı olmadığı açıklanan Taşıyan'ın, organ nakline ihtiyacı olduğu tespit edildi ve kendisi için aranan B rh+ ve 0 rh+ kan bulundu, organ da bulunmak üzere. Kesinleşirse, Taşıyan bugün yarın ameliyata alınacak. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."

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