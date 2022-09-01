SON DAKİKA: Hadise bebek müjdesini verdi 'hoş gelmiş minnoşumuz' dedi! Seda Bakan ikinci kızını dünyaya getirdi adı bakın ne oldu
Son dakika haberi... Hadise bebek müjdesini verdi 'hoş gelmiş minnoşumuz' dedi! Seda Bakan ikinci kızını dünyaya getirdi. Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren Seda Bakan'dan gelen güzel haberi ilk paylaşan isim yakın arkadaşı Hadise oldu. 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Seda Bakan'ın ikinci kızının adı bakın ne oldu...
01.09.2022 15:45 - Son Güncelleme: 01.09.2022 15:50
BEBEK MÜJDESİ HADİSE'DEN GELDİ
Hadise bebek müjdesini verdi 'hoş gelmiş minnoşumuz' dedi! Seda Bakan ikinci kızını dünyaya getirdi.
Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan hamile olduğunu geçtiğimiz mart ayında duyurdu.
Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.
ELA BEBEK DOĞDU
Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğunu bugün dünyaya getirdi. Çift, bu sabah İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen kızlarına Ela ismini verdi.