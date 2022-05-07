Gülben Ergen sahnede bir anda yere yığıldı! Acil servis ekibi anında müdahale etti! Gülben yürekleri ağza getirdi işte o anlar...
Son Dakika: Gülben Ergen sahnede bir anda yere yığıldı! Düzce'de konser veren Gülben Ergen, sahnede korkunç bir olay yaşadı. Düzcespor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında sahneye çıkan ünlü şarkıcı, ikinci şarkısını söylediği sırada bir anda yere yığıldı. Apar topar müdahale edilen şarkıcı, daha sonra sahneye geri dönerek kaldığı yerden devam etti. Ergen'in açıklaması ise dikkat çekti. İşte Gülben Ergen'in sahnede düştüğü o anlar...
07.05.2022 23:19 - Son Güncelleme: 08.05.2022 00:09
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bu akşam Düzce'de sevenleriyle buluştu. Konser için Düzce'ye giden şarkıcı, sahnede korkunç bir olay yaşadı.
SAHNEYE DÖNDÜ!
122 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından sahneye dönen Gülben Ergen "Arkadaşlar sizin şampiyonluğunuz beni devirdi. Anlayışınız için teşekkür ediyorum, kaldığım yerden devam ediyorum." dedi.
O ANLAR KAMERADA!
Gülben Ergen'in yürekleri ağza getiren o anları ise bir hayranının kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan o görüntülere binlerce yorum yapıldı.