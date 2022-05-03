SON DAKİKA: Gönül Yazar'dan kahreden haber! Taş bebek geçirdiği talihsiz kaza sonucu 2 ameliyat oldu ama...
Son dakika haberi... Gönül Yazar'dan kahreden haber geldi. Gece 03:00'da geçirdiği talihsiz kaza sonucu iki gözünde de hasar oluşan Gönül Yazar, sol gözünü tamamen kaybetti. Gözleri mosmos olan Gönül Yazar, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat geçirdi. Peki Gönül Yazar'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
03.05.2022 15:57 - Son Güncelleme: 03.05.2022 16:27
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ın, yakın dostu Taş Bebek lakaplı ünlü sanatçı Gönül Yazar'la ilgili üzücü bir açıklama yaptığı iddia edildi.
Uzun zamandır sağlık problemleri ile uğraşan Gönül Yazar'dan iddiaya göre son yaşadığı talihsiz kaza sonucu kötü haber geldi. Kötü haberi ise ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.
Kendisinin de çok yakın dostu olan Akay açıklamalarında "Gönül abla, gece 03:00'da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu." ifadelerini kullandı.