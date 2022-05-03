SON DAKİKA: Gönül Yazar’dan kahreden haber! Taş bebek geçirdiği talihsiz kaza sonucu 2 ameliyat oldu ama...

Kendisinin de çok yakın dostu olan Akay açıklamalarında "Gönül abla, gece 03:00'da yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu." ifadelerini kullandı.