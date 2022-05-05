SON DAKİKA: Gönül Yazar son hali ortaya çıktı! 85 yaşındaki ‘taş bebek’ yaşadıklarını satır satır anlattı: “Yeşilçam filmindeki gibi...”
SON DAKİKA: Gönül Yazar son hali ortaya çıktı! 'Taş bebek' lakaplı usta sanatçı Gönül Yazar'ın, evde geçirdiği kaza sonucu sol gözünü kaybettiği gündeme gelmişti. Üst üste ameliyat olan Gönül Yazar'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 85 yaşındaki usta sanatçının son hali ortaya çıkaken Yazar, yaşadıklarını satır satır sevenleriyle paylaştı. Kaza haberiyle hayranlarını korkutan Yazar'ın "Ben Yeşilçam filmindeki gibi "Görüyoruum" diye bağırdım" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Gönül Yazar'ın son hali çok konuşuldu. İşte detaylar...
Gönül Yazar, geçtiğimiz sene evinde kaza geçirdi ve kaburgalarını kırmıştı. Uzun süre tedavi görerek sağlığına kavuşan ünlü sanatçı, evinde kaza geçirerek yine hayranlarını üzmüştü.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasının tanınan ismi haline gelen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Gönül Yazar'ın yaşadıklarını ise şöyle aktarmıştı: "Gönül abla, gece 03.00'te yataktan kalkmış ve halı kayınca duvarın sivri kısmına gözünü çarpmış. Gözleri resmen patlıcan moru oldu. Morluk 16 gün sonra geçti ama sol gözü tamamen kör oldu, sağ gözünde de bulanıklık başlayınca iki ayrı ameliyat oldu"
GÖNÜL YAZAR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
Tüm bu yaşananların ardından Gönül Yazar, son halini sosyal medya hesabında yayınlayarak yaşadıklarını satır satır takipçileriyle paylaştı.
Kaza haberiyle hayranlarını üzen ünlü sanatçı, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sevgili arkadaşlarım, dostlarım ve sevenlerim. 21 Kasım gecesi saat 03:00'te küçük pati Gizmoyla lavaboya gidiyorduk, yerde ki halı kaydı ve ben maalesef duvarın sivri kısmına çarptım. Ertesi gün gözüm mosmor uyandım.15 gün sonra morluğu geçti. Kurtuldum dedim. Fakat maalesef ki düşündüğüm gibi değilmiş. Çarptığım gözümün zamanla bulanık görmeye başladığını fark ettik. Öbür kasıma kadar bu şekilde dolaştım"