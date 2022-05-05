SON DAKİKA: Gönül Yazar son hali ortaya çıktı! 85 yaşındaki ‘taş bebek’ yaşadıklarını satır satır anlattı: “Yeşilçam filmindeki gibi...”

Yazar'ın çok pahalı bir ameliyat olduğunu aktaran Akay, "Eğer gözlerimi kurtarmasalardı ölsem daha iyi' diyerek ağladığında ben de çok duygulandım. Ama çok şükür şimdi çok iyi. Doktorlar iki gözünü de düzeltti, pırlanta gibi görüyor" ifadelerini kullanmıştı.