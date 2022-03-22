SON DAKİKA: Fulden Uras'tan üzen haber! Kanserle mücadele ediyordu Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi Fulden Uras'tang eldi. Uzun bir süre kanserle mücadele eden ve hastalığı yeniden nükseden 53 yaşındaki şarkıcı Fulden Uras'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Uras, kendisi ve ailesiyle temasta bulunan kişileri test yaptırmaları konusunda uyardı. Peki Fulden Uras'ın sağlık durumu nasıl?
22.03.2022 14:17 - Son Güncelleme: 22.03.2022 14:25
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Fulden Uras, koronavirüse yakalandı. Haberi Instagram'dan duyuran Uras, aile fertlerinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirterek kendileriyle yakın zamanda temasta bulunan kişileri uyardı.
Üzücü haberi sosyal medyadan duyuran Fulden Uras, "Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat... Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme; seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok." ifadelerini kullanmıştı.