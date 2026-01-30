SON DAKİKA | Fatih Ürek'ten acı haber: Yoğun bakımda hayatını kaybetti! Sanat camiasından taziye mesajları

FATİH ÜREK HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Ürek'in tedavi gördüğü hastane tarafından yapılan açıklamada,"Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 15 Ekim 2025 tarihinde hastanemize kaldırılan ve o günden beri hastanemizde tedavi görmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu 30 Ocak 2025 günü aniden kötüleşmiştir.

Kardiyak arrest gelişen sanatçımıza, hekimlerimiz ve sağlık personellerimiz hızla müdahale etmiş, kendisine gerekli tüm ileri yaşam destek tedavileri uygulanmış; ancak ne yazık ki sonuç alınamamıştır.

Hastamız tüm çabalara rağmen yapılan müdahalelere olumlu yanıt verememiş; ve saat 20.30'da hayatını kaybetmiştir. Sanatçımız Fatih Ürek'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.