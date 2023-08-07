SON DAKİKA: Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu...

SON DAKİKA: Erkin Koray'dan kahreden haber! Fesuphanallah, Cemalim, Estarabim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Erkin Koray'dan kötü haber geldi. Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...