SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

SON DAKİKA: Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu...

SON DAKİKA: Erkin Koray'dan kahreden haber! Fesuphanallah, Cemalim, Estarabim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve daha nicesiyle hafızalara kazınan usta sanatçı Erkin Koray'dan kötü haber geldi. Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı. İşte haberin detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 16:28 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 16:37
SON DAKİKA: Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu... 1

Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi unutulmaz yapımlarla hafızalara kazınan Erkin Koray'dan kötü haber geldi.

SON DAKİKA: Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu... 2

Bir süredir Kanada'da yaşayan Erkin Koray'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SON DAKİKA: Erkin Koray’dan kahreden haber! Rock müziğinin efsane ismi hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu... 3

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray, Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA