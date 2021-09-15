Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı
Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan popçu Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, bu akşam nikah masasına oturdu. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü popçu Ece Seçkin'in giydiği iddialı gelinlikler ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...
15.09.2021 20:32
- Son Güncelleme: 15.09.2021 20:41
Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan popçu Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, Beykoz'daki bir mekanda düzenlenen törenler dünyaevine girdi.
Düğünde birbirinden iddialı gelinlikler giyen Ece Seçkin, adeta sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliğiyle beğeni toplayan Seçkin'in gelinlikleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.