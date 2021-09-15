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Haberler Magazin Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan popçu Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, bu akşam nikah masasına oturdu. Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Ünlü popçu Ece Seçkin'in giydiği iddialı gelinlikler ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar...

15.09.2021 20:32 - Son Güncelleme: 15.09.2021 20:41
Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Yaklaşık dört yıldır aşk yaşayan popçu Ece Seçkin ile pilot Çağrı Terlemez, Beykoz'daki bir mekanda düzenlenen törenler dünyaevine girdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ünlü çifti, aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı. Düğün töreninden görüntüler de kısa süre içinde sosyal medyaya düştü.

Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Düğünde birbirinden iddialı gelinlikler giyen Ece Seçkin, adeta sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliğiyle beğeni toplayan Seçkin'in gelinlikleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seçkin'in gelinliklerini beğenirken bir kısmı abartı bularak eleştirdi.

Son dakika: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez evlendi! İddialı gelinlikleriyle sosyal medyaya damga vurdu gören dönüp bir daha baktı

GELİNLİK AÇIKLAMASI!
Şarkıcı kendisi için birçok gelinlik tasarlandığını ve bunları düğünden sonra ihtiyacı olanlara armağan edeceğini açıklamıştı.

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