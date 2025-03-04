Son dakika Ece Gürel bulundu mu? Peyzaj mimarı Ece Gürel kimdir, kaç yaşındaydı?

CEP TELEFONU VE KŞİİSEL EŞYALARI BULUNDU

2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları, ormanda yapılan arama çalışmaları sırasında bulundu.

Polis, AFAD, UMKE, AKUT ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin katıldığı geniş çapta bir arama operasyonu yürütülürken, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri de Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalar gerçekleştirdi.