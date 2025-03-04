Son dakika Ece Gürel bulundu mu? Peyzaj mimarı Ece Gürel kimdir, kaç yaşındaydı?

Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'i arama çalışmaları sürerken, ekipler olayın tüm yönlerini değerlendirmeye devam ediyor. Gürel'in telefon sinyallerinin en son alındığı bölge detaylı olarak taranırken, bölgede herhangi bir iz bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Ailesi ve yakınları, Ece Gürel'in en kısa sürede sağ salim bulunması için umutla bekleyişini sürdürüyor.
KAYIP ECE GÜREL İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Olay, İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Ece Gürel'in iki gündür kendisinden haber alınamamasıyla başladı. Ailesinin ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek kayıp kadının izini sürmeye başladı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, Gürel'in evinden ayrıldığı ve toplu taşıma kullanarak Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edildi.
OTOBÜSTEN 12.56'DA İNDİ
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgilere göre, Ece Gürel'in en son bindiği otobüse dair görüntülere ulaşıldı. Gürel'in Gültepe'den Belgrad Ormanı'na gitmek için otobüse bindiği ve saat 12.56'da otobüsten indiği belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde genç kadının otobüsten indikten sonra ormana doğru yürüdüğü görülüyor.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORMANLIK ALANDA ÇEKİLDİ
Yapılan detaylı incelemelerde, Ece Gürel'in son olarak ormanlık alanda yürürken görüntülendiği tespit edildi. Kameralara yansıyan anlarda Gürel'in cep telefonunu çıkarıp bakarak yürümeye devam ettiği görülüyor. Telefon sinyallerinin en son alındığı bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Ece Gürel'in son görüntüleri....
CEP TELEFONU VE KŞİİSEL EŞYALARI BULUNDU
2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları, ormanda yapılan arama çalışmaları sırasında bulundu.
Polis, AFAD, UMKE, AKUT ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin katıldığı geniş çapta bir arama operasyonu yürütülürken, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri de Valide Sultan Bendi'nde dalış yaparak çalışmalar gerçekleştirdi.
AİLESİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞTE
Ece Gürel'in kaybolmasıyla ilgili ailesi, bir an önce bulunması için yetkililerden yardım talep etti. Aile, kızlarının kayıp olmasının ardından "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına da başvurdu.
Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada eşinin ormanı iyi bildiğini ancak kaybolduğuna inanamadıklarını belirtti. Eşinin ormanın iç kısımlarına ilerlediği tahmin edilirken, son zamanlarda iş yerinde bazı sorunlar yaşadığı ve psikolojik olarak zor bir dönem geçirdiği bilgisi de paylaşıldı.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yetkililer, Gürel'in bulunabilmesi için bölgeye ek ekiplerin sevk edildiğini ve arama çalışmalarının gece görüşü olan dronlar ve K9 arama köpekleri ile sürdürüldüğünü belirtti.
Yetkililer, bölge halkından ve ormanda bulunan vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve herhangi bir ipucu görülmesi durumunda yetkililere bildirilmesini istedi.
Fotoğraflar: AA, DHA