SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce katledilmişti... Mahkemede fenalaşan Ece Erken bayıldı!
Son dakika haberi... Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce katledilmişti... Mahkemede fenalaşan Ece Erken bayıldı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. Haziran 2021'de dünyaevine girdiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu uğradığı hain bir saldırı sonrası 27 Ocak 2022 günü kaybeden Ece Erken, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava için adliyede yerini aldı. Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Erken'in sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatından geldi.
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce katledilmişti... Ece Erken gözyaşları içinde adliyede yerini aldı.
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun cinayet davasında ilk duruşma başladı.
Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu 10, tutuksuz 10 sanık ile avukatları katıldı. Ece Erken ve Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte hazır bulundu.
ECE ERKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Erken'in sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatından geldi. Ünlü sunucunun avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, "Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.