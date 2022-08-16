SON DAKİKA: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 7 ay önce katledilmişti... Mahkemede fenalaşan Ece Erken bayıldı!

ECE ERKEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Eşi için görülen davanın ilk duruşmasına katılan Erken, fenalık geçirerek salondan dışarı çıktı. Erken'in sağlık durumuna ilişkin açıklama avukatından geldi. Ünlü sunucunun avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül açıklamada bulunarak, "Başını vurduğu için belki bir hastane kontrolü gerekebilir. Belki hastaneye belki eve doktor getirilecek" dedi.