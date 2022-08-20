SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?
Son dakika haberleri... Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. 15 gündür hastanede yattığını, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığın açıklayan Canova'nın paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı gelmişti.
20.08.2022 17:52 - Son Güncelleme: 20.08.2022 17:52
Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
HAYRANLARINI ÜZEN HABER
En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.