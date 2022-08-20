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Haberler Magazin SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

Son dakika haberleri... Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki usta oyuncu, sosyal medyada yaptığı açıklamada sevenlerine kötü haberi duyurmuştu. 15 gündür hastanede yattığını, kolunda hissettiği ağrı nedeniyle hastaneye gittiğini ve akciğerinde belirsiz bir kitle çıktığın açıklayan Canova'nın paylaşımına binlerce geçmiş olsun mesajı gelmişti.

20.08.2022 17:52 - Son Güncelleme: 20.08.2022 17:52
SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

Oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla akciğerinde kitle tespit edildiğini açıklamıştı. Civan Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

Instagram hesabından bir paylaşım oyuncu Esra Dermancıoğlu acı haberi duyurdu.

SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

Dermancıoğlu, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim" diye yazdı.

SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

Usta oyuncu Civan Canova'nın sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

SON DAKİKA: Civan Canova hayatını kaybetti! Civan Canova kimdir?

HAYRANLARINI ÜZEN HABER

En son Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünde izleyici karşısına çıkan Civan Canova, hastane odasından yayınladığı bir video mesajla hayranlarını üzdü.

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