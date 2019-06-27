Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar: 50 bin TL istemişti...

"MANİPÜLE EDİLMEK İSTEMİYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Caner Erkin şu şekilde açıklama yaptı:

"Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.