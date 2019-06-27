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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar: 50 bin TL istemişti...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'e eski eşi Asena Atalay tarafından açılan aylık 50 bin TL'lik nafaka davasında 3 yıl sonra karar çıktı! Oğlu Çınar'ın velayetini almak için dava açan Caner Erkin, mahkemeyi kaybetmiş ve Asena Atalay'ın açtığı nafaka davası da Erkin için olumsuz sonuçlanmıştı. Asena Atalay, Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay oğlunun barınma giderleri , sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti. İşte Caner Erkin'in ödeyeceği nafaka miktarı...

27.06.2019 12:51 - Son Güncelleme: 27.06.2019 12:55
Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar!

Caner Erkin'e, eski eşi Asena Atalay'ın aylık 50 bin TL nafaka talebiyle açtığı davada 3 yıl sonra karar çıktı. Mahkeme, Caner Erkin'in oğlu Çınar'a aylık 3 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar!

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ile Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz katıldı. Gizli görülen celsede mahkeme kararını açıklayarak, Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın giderleri oranında aylık 3 bin TL iştirak nafakası ödenmesine hükmetti. Dava dosyası iki kez bilir kişiye gitmişti. Caner Erkin'in oğluna ödeyeceği nafaka dışında eğitim, sağlık ve diğer masraflarını ayrıca karşıladığı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar!

AYLIK 50 BİN LİRA İSTEDİ 3 BİN TL ALDI

İstanbul Aile Mahkemesi'ne Asena Atalay avukatı Beyza Sındıraç aracılığıyla oğlu için açtığı nafaka davasında Caner Erkin'in boşanma protokolünde yer alan oğlunun masrafları karşılaması maddesini yerine getirmediğini iddia etmişti. Atalay oğlunun barınma giderleri , sağlık giderleri, özel okul, spor ve müzik eğitimi, gıda masrafı, ulaşım giderleri, bakıcı parası, özel yabancı dil eğitmen, dershane, yurtdışı okul, özel eğitmen, tatil masrafları için aylık 50 bin TL iştirak nafakası istemişti.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar!

CANER ERKİN İLE ASENA ATALAY ARASINDA YAŞANANLAR!

Geçtiğimiz yıllarda oğlunun annesi Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin, sosyal medya paylaşımıyla eski eşine isyan etti. Erkin, "Hiç kimse oğlumu kullanarak benden haksız menfaat elde etmeye çalışmasın." dedi.

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile Asena Atalay'ın nafaka davasında karar!

"MANİPÜLE EDİLMEK İSTEMİYORUM"

Instagram hesabından paylaşım yapan Caner Erkin şu şekilde açıklama yaptı:

"Eski eşimle boşandığım ilk günden bu yana oğlum Çınar'ın iyiliği için hep sustum. Ancak suskunluğumun çocuğuma olan sevgimden kaynaklandığını anlamayan insanlar tarafından ben sustukça hakkımda kamuoyunda ve sevenlerim nezdinde gerçek dışı bir algı yaratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. O nedenle son kez bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım.

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