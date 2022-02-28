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Haberler Magazin SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

Alişan ile Buse Varol aşka geldi, yüzler gülüyor. Haftalardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol - Alişan çifti sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla gündem oldu. Buse Varol Instagram paylaşımına eşi Alişan'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi. İşte sorunları aşan çiftin ayrılık haberlerine son noktayı koyan paylaşımı...

28.02.2022 09:15 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:15
SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı, yüzler gülüyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandırmıştı. Evliliklerinde 3. yılı geride bırakan Alişan ile Buse Varol çifti, günlerdir ayrılık iddialarıyla gündemdeydi...

SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.

SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

Alişan da eşinin bu paylaşımını kendi sayfasında yayınladı. Çift, bu paylaşımla da boşanma iddialarına son noktayı koymuş oldu.

SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor

ALİŞAN İLE BUSE'NİN ARASINDA YAŞANANLAR

Boşanma iddiaları sonrası Alişan çocuklarıyla geçtiğimiz günlerde görüntülendi, eşine yeşl ışık yaktı.

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