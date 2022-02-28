SON DAKİKA: Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı yüzler gülüyor
Alişan ile Buse Varol aşka geldi, yüzler gülüyor. Haftalardır boşanacakları yönündeki haberlerle gündeme gelen Buse Varol - Alişan çifti sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla gündem oldu. Buse Varol Instagram paylaşımına eşi Alişan'ı etiketlemeyi de ihmal etmedi. İşte sorunları aşan çiftin ayrılık haberlerine son noktayı koyan paylaşımı...
28.02.2022 09:15 - Son Güncelleme: 28.02.2022 09:15
Alişan ile Buse Varol aşka geldi işte beklenen poz! Boşandılar boşanacaklar derken sorunlar aşıldı, yüzler gülüyor...
BOŞANMA İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR
Haftalardır boşanma haberleriyle gündeme gelen çiftten müjdeli haber geldi. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan oyuncu Buse Varol, dün 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Alişan ile bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.
ALİŞAN İLE BUSE'NİN ARASINDA YAŞANANLAR
Boşanma iddiaları sonrası Alişan çocuklarıyla geçtiğimiz günlerde görüntülendi, eşine yeşl ışık yaktı.