SON DAKİKA: Acun Ilıcalı taburcu oldu! İlk açıklama geldi! Kızı Banu Ilıcalı ile motosiklet kazası geçirmişti...
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın sağlık durumunda flaş gelişme! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı ile geçtiğimiz günlerde Sarıyer'de ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpışarak motosiklet kazası geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Acun Ilıcalı'nın ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edildi. Acun ılıcalı'nın sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. Taburcu olan ünlü isim, "Hepimiz hata yapıyoruz" diyerek kazayla ilgili ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Acun Ilıcalı, geçen günlerde ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ile talihsiz bir kaza yaşadı.
Kemerburgaz Caddesinde meydana gelen kazada; kızı Banu Ilıcalı ile seyir halinde olan Acun Ilıcalı'nın motosikleti ters yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Acun Ilıcalı ile kızı Banu Ilıcalı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Ünlü televizyoncunun hastanede yapılan ilk tedavisinde kolunun kırıldığı öğrenilirken, kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun'un ise herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı tespit edilerek taburcu edildi.
TABURCU OLDU
Koluna platin takılan Ilıcalı, 3 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Acun Ilıcalı hastaneden beraberindekilerle yürüyerek çıkış yaparken, kolunun sargılı olduğu görüldü.