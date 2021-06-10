SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...
Son dakika haberi ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den geldi. Daha önce iki kez kanserle mücadele eden Gülay Sezer, üçüncü kez kansere yakalandı. Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren 51 yaşındaki şarkıcıya, tatil için gittiği Bodrum'da rahim kanseri teşhisi kondu. "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
GÜLAY KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer'in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı.