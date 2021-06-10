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SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

Son dakika haberi ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den geldi. Daha önce iki kez kanserle mücadele eden Gülay Sezer, üçüncü kez kansere yakalandı. Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren 51 yaşındaki şarkıcıya, tatil için gittiği Bodrum'da rahim kanseri teşhisi kondu. "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

10.06.2021 13:17 - Son Güncelleme: 10.06.2021 13:21
SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu merak ediliyor. Daha önce de kanserle savaşan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Gülay'ın rahim kanseri olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçirecek.

SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

GÜLAY'IN SAĞLIK DURUMU
Ünlü şarkıcı Gülay, 'Hayatım hastalıklarla mücadeleyle geçti. İki kez yendiğim kanseri Allah'ın izni, doktorlar ve sevenlerimin desteğiyle bu kez de atlatacağıma olan inancım tam' dedi. Gülay Sezer kaç yaşında? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

GÜLAY KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

24 Mayıs 1970 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müzik hayatına, babası olan ünlü müzisyen ve besteci Eyüp Ercan Sezer'in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek 5 yaşında başladı ve babası tarafından eğitildi. Gülay, aynı zamanda uzun yıllar diş teknisyenliği yaptı fakat müziğe olan tutkusundan dolayı teknisyenliği 2000 yılında tamamen bırakıp, 2001 yılında Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi almaya başladı.

SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

2007 yılında okuduğu bölümden, birincilikle mezun oldu.