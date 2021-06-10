SON DAKİKA: 90'lı yılların unutulmaz ismi Gülay Sezer'den üzen haber! Üçüncü kez kansere yakalanan Gülay Sezer'in sağlık durumu...

Son dakika haberi ünlü şarkıcı Gülay Sezer'den geldi. Daha önce iki kez kanserle mücadele eden Gülay Sezer, üçüncü kez kansere yakalandı. Daha önce birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren 51 yaşındaki şarkıcıya, tatil için gittiği Bodrum'da rahim kanseri teşhisi kondu. "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Gülay'ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

10.06.2021 13:17 - Son Güncelleme: 10.06.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





