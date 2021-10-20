Son 20 yılın en iyi 100 dizisi açıklandı! Ne Breaking Bad, ne Game of Thrones ne de Sherlock! Zirvede bakın hangi yapım var...
Son 20 yılın en iyi dizileri, 43 farklı ülkeden 200'ü aşkın TV uzmanının katılımı ile gerçekleşen anket ile belli oldu. Listenin birinci sırasında Amerikan suç draması The Wire yer alırken, Türkiye'de de milyonlarca kişi tarafından izlenen Breaking Bad ise listenin 3. sırasında yer edindi. Santraç ustası bir genç kızın hikayesini konu edinen Netflix yapımı Quuen's Gambit dizisi ise listenin son sırasında yer aldı. Peki en iyi 100 yapım arasında başka hangi diziler var? İşte BBC Culture tarafından hazırlanan son 20 yılda sırasıyla dünyanın en iyi 100 dizisi...
20.10.2021 17:27
- Son Güncelleme: 20.10.2021 17:29
BBC'nin belirlediği son 20 yılın en iyi 100 yapımı açıklandı. Ne Breaking Bad, ne Game of Thrones ne de Sherlock. Zirvenin sahibi bir Amerikan suç draması olan The Wire dizisi oldu. 43 farklı ülkeden 200'den fazla televizyon uzmanının katılımı ile gerçekleşen anket sonuçları büyük yankı buldu. Türkiye'de de reyting rekorları kıran bir çok yabancı dizi listede yer alıyor. İşte listenin tamamı...