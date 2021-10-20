Son 20 yılın en iyi 100 dizisi açıklandı! Ne Breaking Bad, ne Game of Thrones ne de Sherlock! Zirvede bakın hangi yapım var...

BBC'nin belirlediği son 20 yılın en iyi 100 yapımı açıklandı. Ne Breaking Bad, ne Game of Thrones ne de Sherlock. Zirvenin sahibi bir Amerikan suç draması olan The Wire dizisi oldu. 43 farklı ülkeden 200'den fazla televizyon uzmanının katılımı ile gerçekleşen anket sonuçları büyük yankı buldu. Türkiye'de de reyting rekorları kıran bir çok yabancı dizi listede yer alıyor. İşte listenin tamamı...