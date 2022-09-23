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Haberler Magazin Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti: "Mehmet şef, Danilo ile..."

Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti: "Mehmet şef, Danilo ile..."

Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! Kendisinden 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti... Aşkı için eşinden boşanan MasterChef şefi Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda verdiği cinsellik tavsiyesiyle ağızları açıkta bıraktı. O anlar gündem olurken, sosyal medyada da, "Danilo ile sen iyi ve doğru yemek yapıyorsun anladık, Mehmet şef sizin seviyenize ulaşamamış daha" , "O yüzden hepiniz boşandınız" yorumları yapıldı. İşte Somer Sivrioğlu'nun cinsellik tavsiyesi...

23.09.2022 12:38 - Son Güncelleme: 23.09.2022 12:44
Somer Sivrioğlu’nun cinsellik sırrı fena ti’ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef’teki o isim uğruna eşini terk etmişti: Mehmet şef, Danilo ile...

"MEHMET ŞEF SİZE YETİŞEMEDİ"

Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti:

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Somer Sivrioğlu’nun cinsellik sırrı fena ti’ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef’teki o isim uğruna eşini terk etmişti: Mehmet şef, Danilo ile...

MasterChef 2022 başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Cinsellik sırrıyla dikkat çeken Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.

Somer Sivrioğlu’nun cinsellik sırrı fena ti’ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef’teki o isim uğruna eşini terk etmişti: Mehmet şef, Danilo ile...

'Masterchef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.

Somer Sivrioğlu’nun cinsellik sırrı fena ti’ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef’teki o isim uğruna eşini terk etmişti: Mehmet şef, Danilo ile...

Sivrioğlu, "Yemek benim için büyük bir tutku. Yemek yapmak ruhumu besliyor. Doğru yemek insana müthiş bir haz verir. İyi yemek yaparsan iyi cinsel ilişkiye faydası olur" ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu’nun cinsellik sırrı fena ti’ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef’teki o isim uğruna eşini terk etmişti: Mehmet şef, Danilo ile...

İşte açıklamasıyla sosyal medyada ti'ye alınan Somer şefe gelen yorumların bazıları...

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