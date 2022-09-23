Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti: "Mehmet şef, Danilo ile..."
Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! Kendisinden 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti... Aşkı için eşinden boşanan MasterChef şefi Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda verdiği cinsellik tavsiyesiyle ağızları açıkta bıraktı. O anlar gündem olurken, sosyal medyada da, "Danilo ile sen iyi ve doğru yemek yapıyorsun anladık, Mehmet şef sizin seviyenize ulaşamamış daha" , "O yüzden hepiniz boşandınız" yorumları yapıldı. İşte Somer Sivrioğlu'nun cinsellik tavsiyesi...
23.09.2022 12:38 - Son Güncelleme: 23.09.2022 12:44
"MEHMET ŞEF SİZE YETİŞEMEDİ"
Somer Sivrioğlu'nun cinsellik sırrı fena ti'ye alındı! 20 yaş küçük MasterChef'teki o isim uğruna eşini terk etmişti:
'Masterchef Türkiye' yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.