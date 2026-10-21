"Huylu huyundan vazgeçmiyor yine aynı kadın!" Somer Sivrioğlu'nun nişanlısı Didem Belen'den olay paylaşım!
MasterChef Türkiye'nin usta jürisi Somer Sivrioğlu, evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 21 yaş küçük nişanlısı Didem Belen ile olaylı şekilde ayrıldı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Belen, ünlü şefin kendisini aldattığını ima ederek "Yine aynı kadın peşini bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımını sildirmek için tehdit aldığını da öne süren genç kadının açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
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