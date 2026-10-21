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"Huylu huyundan vazgeçmiyor yine aynı kadın!" Somer Sivrioğlu'nun nişanlısı Didem Belen'den olay paylaşım!

MasterChef Türkiye'nin usta jürisi Somer Sivrioğlu, evlilik hazırlığı yaptığı kendisinden 21 yaş küçük nişanlısı Didem Belen ile olaylı şekilde ayrıldı. Sosyal medya hesabından zehir zemberek bir açıklama yayınlayan Belen, ünlü şefin kendisini aldattığını ima ederek "Yine aynı kadın peşini bırakmıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımını sildirmek için tehdit aldığını da öne süren genç kadının açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Somer Sivrioğlu’nun Özel Hayatı Yine Gündemde

MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda oturan ve Avustralya'daki restoranlarıyla tanınan ünlü şef Somer Sivrioğlu, özel hayatındaki çalkantılarla bir kez daha gündemin ilk sırasına yerleşti.

Somer Sivrioğlu’na Aldatma Suçlaması

2021 yılında 20 yıllık eşi Aslı Sencer'den boşandıktan sonra adı çeşitli isimlerle anılan ve son olarak Didem Belen ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Sivrioğlu, ağır aldatma suçlamalarıyla gündeme geldi.

Somer ve Didem’in Kısa Süren Mutluluğu

KAR TATİLİNDEKİ EVLİLİK TEKLİFİ SON BULDU

2025 yılının sonbaharında el ele görüntülenerek aşklarını ilan eden ve Aralık 2025'te romantik bir kar tatilinde evlilik kararı alan Somer Sivrioğlu ile Didem Belen'in mutluluğu kısa sürdü.

Didem Belen’den Şok Ayrılık Açıklaması

Yaklaşık 10 aydır nişanlı olan ikiliden Didem Belen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

Didem Belen’den Somer’e Aldatma İması

"HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR, YİNE AYNI KADIN..."

Paylaşımında doğrudan aldatma imasında bulunan Didem Belen, ünlü şefin geçmişteki ilişki hatalarını tekrarladığını belirtti.

Didem Belen’den Sert Açıklamalar

Sert ifadeler kullanan Belen, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor" sözleriyle dikkat çekti.

Didem Belen: Gerçeği Fark Ettim, Şükrediyorum

Bahsi geçen kadının kimliğini açıklamaya gerek duymadığını vurgulayan genç kadın, aile kurmak amacıyla çıktığı bu yolda daha fazla zarar görmeden gerçeği fark ettiği için şükrettiğini dile getirdi.

Didem Belen: Hesabımı Kapatmakla Tehdit Edildim

"HESABIMI KAPATTIRMAKLA TEHDİT EDİLDİM"

Zehir zemberek açıklamasının sonuna eklediği iki satır ise en az aldatma iddiası kadar konuşuldu. Paylaşımını silmediği takdirde sosyal medya hesabının kapatılması yönünde tehditler aldığını öne süren Belen, takipçilerini bu konuda bilgilendirmek istediğini yazdı.

Didem Belen, Somer’i Takipten Çıktı

Bu açıklamanın hemen ardından paylaşımını hesabından kaldıran Didem Belen'in, Somer Sivrioğlu'nu takipten çıkması da dikkatlerden kaçmadı. Belen aynı açıklamayı bir süre sonra tekrar yayınladı.

Didem Belen’den Sosyal Medyada Çarpıcı Açıklama

Didem Belen'in, Instagram'ın hikaye kısmında yer verdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a şükürler olsun. Eğer paylaşımımı silmezsem hesabımı kapattırılmakla tehdit edildim. Eğer öyle bir durum olursa bilginiz olsun."

Somer Sivrioğlu’ndan Henüz Açıklama Yok

SOMER SİVRİOĞLU SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Aşk hayatında daha önce Pınar Kayabaşıoğlu, Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile yaşadığı süreçlerle de adından söz ettiren Somer Sivrioğlu cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Somer Sivrioğlu’nun Tavrı Merak Konusu

Ünlü şefin bu ağır suçlamalar ve tehdit iddiaları karşısında nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

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